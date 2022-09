La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Castellamonte, Paolo Mascheroni, e dall’ex capo ufficio tecnico del Comune, Aldo Maggiotti, contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, nel dicembre 2020, li aveva condannati a otto mesi di reclusione ciascuno per falso ideologico in atto pubblico. Erano finiti a processo per una gara d’appalto relativa a dei lavori di asfaltatura nel centro di Castellamonte, eseguiti tra il 2013 e il 2014. Gara realizzata, secondo le indagini della procura di Ivrea, a lavori già ultimati.

Commenti