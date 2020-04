CASTELLAMONTE. L’assassino di Gloria Rosbosch, Gabriele De Filippi, positivo al virus

Risulta positivo al Coronavirus una delle due persone condannate per l’omicidio di Gloria Rosboch, l’insegnante di Castellamonte scomparsa il 13 gennaio 2016 e ritrovata senza vita alcune settimane dopo nel corso dell’indagine dei carabinieri e della procura di Ivrea. Si tratta, secondo quanto risulta all’ANSA, di Gabriele De Filippi , ex allievo della donna, che sta scontando nel carcere delle Vallette la pena definitiva di 30 anni di reclusione. L’accertamento della positività dovrebbe comportare la messa in detenzione domiciliare.