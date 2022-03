Mentre prepara il suo ultimo viaggio per portare aiuti alla popolazione ucraina, “La Memoria Viva” di Castellamonte sta nuovamente ospitando in città la signora Lidia Maksimowicz, che qui oramai è di casa. Lunedì 14 marzo è stata ricevuta nella sala consiliare dal sindaco Mazza, dall’assessore Addis e dal capogruppo di maggioranza Musso insieme ad alcuni rappresentanti dell’associazione, che il sindaco ha ringraziato per il grande impegno messo in campo. L’invito a donare ha trovato una pronta risposta nei castellamontesi – che hanno mostrato una grande generosità – ma in generale un [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.