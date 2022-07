Ancora una centenaria festeggiata a Castellamonte! Il 21 giugno scorso ha raggiunto il secolo di vita la signora Maria Giuseppina Rebuffo vedova Moschino, ligure di nascita ma ora residente in città. La sua famiglia era titolare di un’enoteca nell’entroterra savonese e lì aveva conosciuto il futuro marito, produttore di vini nel Monferrato. Si era così trasferita in Piemonte, aiutandolo nella conduzione dell’azienda vinicola. In seguito si era divisa fra il suo paese di nascita, Montaldo Bormida nell’alessandrino e Castellamonte, dove abitavano ed abitano tuttora la figlia Caterina ed il genero Sergio.

La signora Pina non risente dell’età e gode di ottima salute. Così i familiari descrivono la sua ricetta per la longevità: “Genetica, resilienza, adattamento all’evoluzione della società moderna (usa perfettamente il cellulare), tanta voglia di scambiare due chiacchiere e un buon pezzo di focaccia!”. Qualche giorno dopo il suo centesimo compleanno, per la precisione il 26 giugno, il sindaco Pasquale Mazza le ha portato il saluto dell’amministrazione consegnandole una targa ed un mazzo di fiori.

Fra qualche mese la centenaria diventerà bisnonna: la nipote Claudia e suo marito Luca sono infatti in attesa di un figlio.

