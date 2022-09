I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno denunciato per omissione di soccorso una 50enne che lunedì mattina, a Castellamonte, alla guida di una Fiat Panda, ha investito una donna e si è dileguata. L’incidente si è verificato in via Botta. L’investita è stata soccorsa da alcuni passanti e successivamente trasportata in ospedale a Ivrea dal personale del 118.

Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. L’auto pirata è stata identificata da carabinieri e polizia locale grazie alle telecamere di videosorveglianza del Comune che hanno ripreso l’incidente. La 50enne al volante avrebbe spiegato ai militari di non essersi accorta di nulla.

