CASTELLAMONTE. Incendio in una carrozzeria, distrutti tre mezzi

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore, la scorsa notte, per domare l’incendio divampato in una carrozzeria di Castellamonte, in frazione Muriaglio.

Le fiamme hanno divorato due auto e un furgone che si trovavano parcheggiate all’esterno dell’officina.

Il pronto intervento di diverse squadre dei pompieri ha limitato l’estensione del rogo. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea.

