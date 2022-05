CASTELLAMONTE. I lavori di restauro che il Lions Club Alto Canavese ha avviato a Castellamonte in zona San Rocco, aventi ad oggetto l’edicola barocca intitolata alla “Madonna del Rosario”, situata in Via Massimo d’Azeglio 193, risalente al 1701, realizzata in stucco marmorino policromo, sono stati ultimati da parte della restauratrice Margherita Ricciardi ed inaugurati domenica 22 maggio.

L’evento è stato inserito tra quelli organizzati nelle quarantacinque Città Italiane della Ceramica, nei giorni 21 e 22 maggio, all’interno della manifestazione culturale nazionale “Buongiorno Ceramica 2022”.

Il service è stato promosso nel corso del precedente anno lionistico presieduto [...]