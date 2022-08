Un’intera comunità sconvolta per la morte di un impresario edile molto conosciuto in città e in tutto l’Alto Canavese.

E’ stato trovato nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 agosto, nella sua abitazione, privo di vita, un impresario edile di 46 anni, padre di un bambino in tenera età.

Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118. Secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea, l’uomo si sarebbe tolto la vita.

Le indagini dei carabinieri cercheranno di far luce sulle motivazioni del gesto.

