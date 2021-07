Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASTELLAMONTE. “Mancò la fortuna non il valore”. Ha citato la battaglia di El Alamein, la storia dei soldati italiani in Africa tra il 1940 e il 1943, l’avvocato Celere Spaziante nel difendere, l’altra mattina, in aula a Ivrea, Claudio Maddio, 64 anni, di Baldissero Canavese, amministratore delegato tra il 1996 e il 2012 della Wolframcarb spa, azienda nel settore dei metalli duri di Castellamonte dichiarata fallita nel 2014.