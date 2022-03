Non ci sono prospettive di riapertura a breve per il Pronto Soccorso di Cuorgnè. Lo ha comunicato il capogruppo di maggioranza del Comune di Castellamonte Alessandro Musso durante il consiglio del 24 febbraio, rispondendo ad una domanda del consigliere di opposizione Fabio Garaffa.

Ha detto Musso: “Noi facciamo parte di quel gruppo di amministratori che ne chiedono a gran voce la riapertura. Riteniamo che sia importante non tanto per le vere emergenze e per le grandi urgenze ma per gli anziani e per sgravare il Pronto Soccorso di Ivrea dei casi di [...]



