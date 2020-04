CASTELLAMONTE. Ha truffato 8 negozi a Cuneo: denunciata.

Dal 2017 fino a febbraio è riuscita a truffare almeno 8 negozi del centro di Cuneo di settori merceologici diversi (fiorai, macellai, centri di abbigliamento, estetiste), sempre con le stesse modalità: diceva di essere la moglie di un noto professionista, sceglieva la merce e pagava con una carta American express fuori uso. Quando il commerciante scopriva il problema, fingeva di telefonare al ‘celebre’ marito chiedendogli soldi in contanti, ma spiegava che l’uomo, indicato a caso in strada, aveva solo banconote di grosso taglio, così prima uscire dal negozio si faceva anticipare il resto dal negoziante e usciva dal negozio spiegando “ora do la merce a mio marito e lui mi dà i soldi”. Poi spariva.

La donna, 68 anni, residente a Castellamonte, è stata denunciata per truffa dai carabinieri di Cuneo. Tanti negozianti di Cuneo, peraltro, avevano la sua fotografia della donna grazie al carabiniere di quartiere.

L’anziana aveva raccolto tante denunce analoghe, almeno 9: l’ultima a ottobre da parte dei carabinieri della Compagnia di Susa.

