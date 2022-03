CASTELLAMONTE. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la macchina della solidarietà e dell’accoglienza si è messa subito in moto. In Canavese c’è chi è già riuscito ad effettuare un primo invio di aiuti e a tornare indietro portando dei profughi: è l’associazione castellamontese “La Memoria Viva”.

“La Memoria Viva” ha a disposizione un canale privilegiato di comunicazione con la Polonia, il paese che sta accogliendo il numero maggiore di civili ucraini in fuga: i contatti stabiliti negli anni grazie al progetto legato a Lidia Maksimowic – deportata nel lager nazista di Auschwitz-Birchenau [...]