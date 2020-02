CASTELLAMONTE. Furto di sigarette nell’edicola: caccia ai ladri

Furto di sigarette, nella notte tra martedì e mercoledì, ai danni della tabaccheria-edicola di via dei Sospiri a Castellamonte. I ladri, tagliando con un flessibile una finestra sul retro, sono entrati nel locale e, noncuranti dei sistemi d’allarme e di videosorveglianza, hanno arraffato sigarette per alcune migliaia di euro. Poi si sono rapidamente dileguati. Il titolare della tabaccheria ha rilevato l’attività dai precedenti gestori solo un mese fa. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Castellamonte.

