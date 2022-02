Ancora problemi per il freddo in una delle scuole di Castellamonte! Il pensiero corre immediatamente al solito impianto di teleriscaldamento, che da anni fa dannare l’anima a cittadini ed amministrazione, condizionando l’esistenza a chi ha la sfortuna di servirsene. Questa volta però il teleriscaldamento non c’entrava: si trattava invece di problemi legati all’impianto interno della scuola.

Stiamo parlando del Liceo Artistico “Felice Faccio” dove la scorsa settimana si moriva di freddo, soprattutto nella succursale di via Trabucco. Va detto che il freddo, nella succursale, è una presenza costante, in modo particolare [...]



