CASTELLAMONTE. Ficarra ne combina un’altra: evade i domiciliari e fugge in Liguria. Prima, però, ha un incidente stradale a Cuorgné, scappa dai carabinieri e molesta una quindicenne…

Nuovi guai per Nicolas Ficarra, il fratello 19enne di Alex, già in carcere per il tentato duplice omicidio della scorsa settimana a Castellamonte. Il giovane, ai domiciliari per avere tentato di sfondare la vetrina della pizzeria di fronte alla quale il fratello ha sparato a due persone, è evaso.

Allontanatosi dall’abitazione della sorella, ad Agliè, su un’auto, è rimasto coinvolti in un incidente stradale a Cuorgnè e, prima dell’arrivo dei carabinieri, è fuggito abbandonando la vettura. Braccato dai militari è stato arrestato in provincia di Savona, a Cengio, dove è giunto in treno, dopo che ha molestato una quindicenne che, allarmata, ha chiesto aiuto al personale a bordo del convoglio. Ora si trova nel carcere di Marassi.

