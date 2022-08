E’ successo di nuovo! Ancora una volta l’Orto Sociale di Castellamonte è stato colpito da un atto vandalico. Lo ha comunicato il capogruppo di maggioranza Alessandro Musso, dopo aver ricevuto le fotografie scattate dai volontari della SE.MI Onlus, che ha in gestione il terreno di proprietà comunale situato in Via Olivetti. Recinzione danneggiata, rami divelti o tagliati, un telo impermeabile strappato, un po’ di rifiuti buttati lì tanto per rendere ancora più amara la scoperta.

Cosa spinge i danneggiatori seriali a comportarsi così? Il fatto che si tratti di un’attività di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.