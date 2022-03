Lo avevano già ipotizzato il sindaco Mazza ed il capogruppo di maggioranza Musso nell’incontro informativo di giovedì 9 marzo sull’accoglienza ai profughi ucraini: il Comune di Castellamonte aveva in mente di promuovere per l’Emergenza una raccolta fondi un po’ particolare. Il denaro, infatti, non sarebbe andato ai rifugiati ma alle famiglie castellamontesi intenzionate ad ospitarli.

All’inizio della scorsa settimana l’idea si era concretizzata: mancavano solo le informazioni pratiche, come il numero di conto sul quale effettuare i versamenti. Ora è stato comunicato l’IBAN. Il conto è quello del Comune, [...]



