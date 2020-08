CASTELLAMONTE. Elezioni, presentata la lista di Falletti

Giovedì 20 agosto è stata presentata ufficialmente alla stampa ed alla cittadinanza la lista “Per Castellamonte – Nella Falletti sindaco”. L’appuntamento era fissato per le 19 nel cortile interno del ristorante “Tre Re”. Ad accompagnare l’aspirante sindaco e gli aspiranti consiglieri un nutrito gruppo di esponenti locali e nazionali del centro-destra canavesano, che sostiene con vigore la candidatura della Falletti. Molti fra gli intervenuti hanno sottolineato la necessità di un cambiamento per restituire alla città un ruolo centrale nel territorio ed hanno elogiato l’operato di Paolo Mascheroni, sindaco di centrodestra nel decennio dal 2007 al 2017, assente per motivi di salute. L’incontro fra i candidati della lista ed i loro sostenitori si è poi concluso con un rinfresco.

