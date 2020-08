CASTELLAMONTE. Elezioni: Mazza presenta la lista in piazza

Mercoledì 26 agosto Pasquale Mazza ed i candidati della lista “SI’AMO CASTELLAMONTE” si sono presentati agli elettori con un incontro organizzato nella piazza davanti al palazzo del Municipio. Una scelta che ha consentito di accogliere tutti coloro che volevano assistere ma rispettando il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine.

Ciascun candidato si è presentato, chi con poche parole emozionate chi con discorsi articolati: erano quasi tutti nuovi, visto che della lista uscita vincitrice dalle elezioni del 2017 si ricandidano, oltre al sindaco uscente, solo Teodoro Medaglia, Patrizia Addis e Claudio Bethaz. Marco Bernardi Ghisla e Chiata Falletto, che non si ripresentano, sosterranno però attivamente la lista, come hanno dichiarato aprendo gli interventi.

Mazza ha parlato per ultimo, ricordando le cose fatte e quelle lasciate in sospeso per la fine precoce del mandato, una fine di cui – ha detto – “nemmeno io ho ancora capito le motivazioni”.

Commenti