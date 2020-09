CASTELLAMONTE. Elezioni, Falletti: “Non siederò in Consiglio”

Nella Falletti non sarà la capogruppo di minoranza. Lo ha reso noto poco dopo la conclusione dello spoglio con il seguente comunicato-stampa.

“E’ stato un risultato inatteso nelle proporzioni e sono sinceramente dispiaciuta – commenta il candidato sindaco della lista “Per Castellamonte” Nella Falletti – Allo stesso tempo sono serena, perchè abbiamo fatto il possibile per illustrare ai concittadini le idee e i progetti che avevamo in mente per il futuro della città. Abbiamo condotto una campagna elettorale nel segno della correttezza, propositiva, basandoci sul nostro programma, evitando le polemiche sterili e la denigrazione dell’avversario. Uno stile che evidentemente non ha pagato, ma sono serena e ho la coscienza a posto. Non mi resta quindi che fare gli auguri al sindaco eletto, auspicando che possa dare seguito concreto a tutte le promesse fatte agli elettori in queste settimane. Dal canto mio posso annunciare fin d’ora che non siederò in Consiglio nelle fila della minoranza, come avevo promesso ai componenti della mia lista prima di iniziare questa avventura: il mio compito è esaurito e lascio il posto a qualcuno che possa fare così esperienza amministrativa nei prossimi cinque anni, ammesso e non concesso che stavolta la maggioranza riesca a completare il suo mandato”.

