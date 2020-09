CASTELLAMONTE. Elezioni, Bartoli: “Complimenti a Mazza. La mia sarà un’opposizione attenta e vigile”.

Il giorno dopo lo spoglio elettorale e l’elezione di Pasquale Mazza a sindaco di Castellamonte, è il momento delle riflessioni. Per i vincitori e, soprattutto, per gli sconfitti.

Dionigi Bartoli, candidato sindaco alla prima esperienza, ha conquistato uno dei dodici seggi disponibili in Consiglio comunale.

“Innanzitutto voglio complimentarmi col sindaco Pasquale Mazza augurandogli un buon lavoro – spiega Bartoli -. Approfitto anche per ringraziare chi ci ha onorati con la sua preferenza, consapevole che non tutti possano avere il coraggio di affrontare serenamente ciò che è “nuovo”. Posso garantire che la mia opposizione sarà corretta, attenta e vigile in modo che tutto sia fatto nella massima trasparenza”.

