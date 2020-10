CASTELLAMONTE. Ecco la nuova Giunta: sono tutti “ex”, tranne Bracco

La composizione della nuova giunta di Castellamonte è stata comunicata ufficialmente – come la legge prevede – nel corso della seduta d’insediamento del consiglio comunale. I tre assessori del primo mandato (Teodoro Medaglia, Patrizia Addis, Claudio Bethaz) sono stati riconfermati così come Medaglia è stato nuovamente nominato [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti