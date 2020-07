CASTELLAMONTE. Dionigi Bartoli sfida Nella Faletti e Pasquale Mario Mazza

Sarebbero almeno tre i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Oltre a Nella Faletti che ha già ufficializzato la sua discesa in campo e al sindaco uscente Pasquale Mario Mazza, nelle ultime ore (e ce ne sono a disposizione davvero poche) si starebbe facendo largo sempre di più l’ipotesi di una investitura di Dionigi Bartoli. Stando ai tam-tam, avrebbe l’appoggio di Giovani Maddio che in più occasioni ha esternato la sua disponibilità a fare un passo indietro. Quindi, ricapitolando, Faletti, Mazza e Bartoli. Due veterani della politica e una new entry, nuova per davvero considerando che l’ultra trentennale ristoratore non ha mai dichiarato una sua posizione politica e questa sarebbe la sua prima volta.

A convincerlo e a spronarlo in questa direzione, dicono gli “amici”, sarebbero stati i social che in questi giorni hanno condiviso e ricondiviso alcuni articoli sul suo conto e un’intervista sulle cose da fare, una sorta di programma elettorale per la città.

Commenti