CASTELLAMONTE. Dopo quasi un anno e mezzo di emergenza sanitaria Covid-19, che tanto malessere sociale ed economico ha causato alle persone e alle tante piccole e grandi attività economiche del nostro territorio, finalmente Castellamonte riparte.

Lo farà, venerdì 2 luglio, con la “Notte Bianca”. La manifestazione, promossa ed organizzata dall’Amministrazione comunale ed in particolare dall’Assessore al Commercio Teodoro Medaglia e dall’Associazione Arte & Commercio guidata dal Presidente Carlo Tesolin, sarà ricca di iniziative e vedrà la partecipazione di un gran numero di Associazioni del territorio.

Tutti i negozi saranno aperti fino alla mezzanotte, e nel corso della serata le Frazioni di Campo, Muriaglio, Preparetto, Sant’Anna, Spineto, San Giovanni e Sant’Antonio, insieme a diverse aziende agricole e produttori vitivinicoli del territorio, saranno presenti con prodotti locali ed assaggi di specialità enogastronomiche e anche qualche piccola sorpresa.

Per tutto il corso della serata Disco Vintage di Radio Alfa con Johnson Righeira trasmetterà musica dal vivo nelle tre piazze principali del concentrico e sarà presente con ospiti, spettacoli ed interviste. Primo fra tutti Diego Casale, direttamente da Zelig!, con la sua Radio Animazione Live.

Saranno poi presenti con stand e dimostrazioni le società sportive SA Castellamonte e ASD Il Volo, insieme all’Orient Vespa Club e tanti, tanti altri!

La manifestazione, che si spera possa essere una bella festa per tutti i castellamontesi ed una prima occasione per trascorrere nuovamente tutti insieme del tempo in allegria, in caso di maltempo sarà rimandata alla settimana seguente.

