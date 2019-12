CASTELLAMONTE. Crolla casa abbandonata, evacuata famiglia a Castellamonte

Paura nella notte a Castellamonte dove è crollata una casa in pieno centro, in vicolo Faustino Nigra. Per fortuna si tratta di un’abitazione abbandonata ormai da tempo. Una famiglia di quattro persone, che abita nella palazzina di fronte, è stata evacuata per precauzione. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno transennato i ruderi della casa abbandonata che, in mattinata, sarà messa in sicurezza. Solo successivamente la famiglia evacuata potrà rientrare nel proprio alloggio.

