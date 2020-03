CASTELLAMONTE. Coronavirus: la comunità piange Gianni. C’è purtroppo una vittima anche a Castellamonte per il Coronavirus: domenica sera è morto in ospedale Giovanni Michela (detto Gianni), persona molto nota in città. Aveva 81 anni ed un passato da imprenditore nel settore metalmeccanico: insieme ad altri due castellamontesi, Marino Bonfiglio [...]





