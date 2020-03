CASTELLAMONTE. Coronavirus: i positivi salgono a 7.

Cresce il numero dei contagi al Covid-19 nel Comune di Castellamonte. Ieri erano 2, oggi sono 7. L’annuncio l’ha dato via facebook questa mattina il sindaco Pasquale Mazza.

Mazza ha aggiunto anche che sono 23 le persone in isolamento preventivo.

“Ne approfitto per portare a conoscenza tutti che le procedure mediche prevedono una serie di tutele (mappatura dei contatti da parte dei soggetti “positivi”, ed altre) per il resto della popolazione per cui: tenete la calma, cosa essenziale ed importantissima state a casa ed uscite il meno possibile. Mi raccomando”.

Questo il messaggio scritto dal sindaco.

