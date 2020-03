Dopo il No della Regione alla sua proposta di rimettere in funzione l’ex-ospedale di Castellamonte, il senatore Bozzello replica e rilancia la sua proposta.

Dichiara: “E una doccia fredda che mi aspettavo ma che mi fa rimanere sempre più sulla mia posizione inziale. La segnalazione che ho fatto 25 giorni or sono rimane la stessa anche oggi. La struttura di Castellamonte, soprattutto l’ala nuova dell’Ex Ospedale, secondo me può essere utilizzata in questa fase emergenziale per sollevare i reparti purtroppo strapieni di Ivrea, Cuorgnè, Ciriè e Chivasso”.

Il presidente del Club Turati precisa: “Non sono io di certo a poter dire cosa è giusto fare perché non ne ho titoli; il mio compito da ex Amministratore e Senatore della Repubblica è quello di segnalare in maniera costruttiva delle possibili soluzioni ad alleviare questa terribile situazione”.

Finora il suo appello è stato sottoscritto da 3.200 cittadini. “Spero che la loro voce unanime – conclude il senatore – continui ad arrivare a Torino sempre più forte e che vi sia nel più breve tempo possibile una rivalutazione tecnica della struttura ospedaliera di Castellamonte”.

