E’ deceduto improvvisamente domenica 27 febbraio il volontario della Croce Rossa di Castellamonte Ermanno De Melchiorre. Lo ha stroncato un malore ad appena 48 anni. Era entrato a far parte del Comitato Locale della C.R.I. soltanto dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid ma da tempo era vicino all’organizzazione: la scelta del momento più difficile e rischioso per diventare parte attiva nelle attività di soccorso è di per sé una testimonianza di generosità e di umanità. Anche la moglie Sonia, del resto, fa parte di quel mondo: della Croce Rossa [...]



