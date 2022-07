Celebra i 100 anni della Scuola d’arte Felice Faccio, oggi liceo artistico, la 61/ a edizione della mostra della ceramica a Castellamonte, che verrà inaugurata il 20 agosto, per restare aperta al pubblico fino all’11 settembre.

Presentata questa mattina in Regione a Torino, alla mostra è collegato il concorso “Ceramics in Love 2022”, che con opere in arrivo da tutta Italia e da 15 diverse nazioni, sarà dedicato all’Ucraina, con cinque artisti ucraini tra i partecipanti.

Non agibile Palazzo Botton per lavori di restauro, le opere saranno dislocate in sette punti mostra ufficiali ai quali si aggiungono altri otto punti privati in tutta la città, aperti con ingresso libero dal martedì al venerdì dalle 17 alle 21, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21

