Ancora un’iniziativa di sostegno ai cittadini in difficoltà da parte del Comune di Castellamonte e delle locali associazioni di volontariato. Nell’ambito di “Ostraka – Tavolo Sociale Castellamonte” è stato infatti istituito un Centro di Aiuto per la apre-adesione alla campagna Vaccinale. E’ in funzione da oggi, martedì 27 aprile, presso il Centro Congressi “Piero Martinetti” ed opera a titolo assolutamente gratuito.

Di cosa si tratta? Gli utenti interessati sono i cittadini con oltre 60 anni di età ed i soggetti fragili fra i 15 ed i 59 anni che possiedono un codice di esenzione ma che non rientrano nella categoria degli “estremamente fragili”. Se avranno bisogno di aiuto per effettuare la preadesione on-line alla campagna vaccinale tramite il portale “ilpiemontetivaccina.it” si potranno rivolgere a questo centro, recandosi personalmente presso il Centro Congressi “Martinetti” di via Educ n. 59 oppure – in caso di difficoltà a spostarsi – contattando i volontari tramite telefono al n. 0124.444215. Sia per chi vi si recherà di persona che per chi utilizzerà il telefono, il Centro sarà in funzione il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 19 fino a che si renderà necessario. Per accedere al servizio non serve prenotarsi ma occorre portare con sé tessera santaria e- se si possiede un telefono cellulare – il numero di questo telefono.

A svolgere questa preziosa opera sono i volontari della Croce Rossa, dell’AVULSS, dell’AVIS, dell’ANC e della Se.Mi. onlus. Le sezioni locali di queste associazioni hanno contribuito in maniera determinante ad organizzare il servizio, meritandosi il ringraziamento dell’amministrazione comunale.

Si tratta di una prestazione d’opera sicuramente molto utile e le modalità con cui è stata organizzata, non dando nulla per scontato (nemmeno il possesso di un telefono mobile) indicano chiaramente che ci si è messi nei panni dei più deboli. Sia consentita però una considerazione: il fatto che venga avvertita la necessità di un’iniziativa di questo genere la dice molto lunga sullo stato dei nostri servizi sanitari ed assistenziali!

