L’ultima bolletta elettrica ricevuta dal Comune di Castellamonte è aumentata di 120.000 euro rispetto a quella riguardante l’analogo periodo dello scorso anno.

Lo ha detto l’assessore al Bilancio Patrizia Addis nell’illustrare la 5° Variazione di Bilancio per l’anno in corso. Meno di metà di questa somma verrà coperta da un contributo statale: sono infatti arrivati quasi 55.000 euro (54.920 per la precisione) come aiuti ai Comuni per fronteggiare gli aumenti di spesa dovuti all’impennata dei costi energetici. “Li abbiamo messi tutti lì – ha detto l’assessore – [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.