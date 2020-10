CASTELLAMONTE. Camminata benefica fino a Valperga

Il Comune di Castellamonte ha concesso il patrocinio non oneroso, insieme al Comune di Valperga ed alla Regione Piemonte, per un’iniziativa benefica in favore di Gioele, bambino castellamontese con problemi di disabilità. Si tratta di una camminata che si svolgerà l’8 novembre (norme restrittive permettendo) da Valperga a Belmonte attraverso il sentiero che collega le due località. Lo ha annunciato il sindaco Mazza nell’ambito delle “Comunicazioni” di fine consiglio. “Abbiamo fatto fare delle mascherine (come quella che indosso) e delle magliette: i soldi raccolti serviranno ad acquistare un mezzo attrezzato che gli consenta di spostarsi. Un’iniziativa analoga si è svolta domenica scorsa (il 18 ottobre) nel territorio della Morena Ovest di cui facciamo parte con altri sette comuni e ne sono previste ogni fine settimana. Tra l’altro è stata acquistata una carrozzina idonea al trasporto di ragazzi con disabilità, per cui se un disabile vuole partecipare alle camminate potrà farlo”.

Commenti