CASTELLAMONTE. Cadavere di una donna nel canale Caluso

Il cadavere di una donna è stato trovato a Castellamonte nella notte tra domenica e lunedì nel canale Caluso.

Il corpo è stato recuperato in frazione Sant’Antonio, all’altezza dell’impianto di pulizia dell’acqua. La vittima, di 68 anni, era uscita di casa in serata: a dare l’allarme sono stati i familiari.

Alle ricerche, che si sono concentrate lungo il canale dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali lungo le rive, hanno partecipato i vigili del fuoco e il personale del 118. Per i carabinieri si tratterebbe di un suicidio, ma le indagini continuano alla ricerca del movente.

