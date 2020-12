CASTELLAMONTE. Buoni spesa per generi alimentari: ecco dove si possono utilizzare

Come stabilito in una riunione di giunta dell’8 dicembre, il Comune di Castellamonte provvederà all’emissione di buoni-spesa per i cittadini e le famiglie in condizioni di difficoltà a causa del Covid.

Ad avere la priorità saranno i nuclei in queste condizioni: interruzione o riduzione dell’attività [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti