Ha avuto vita breve l’Ufficio di Babbo Natale, aperto a Castellamonte dall’associazione <La Memoria Viva>. Su segnalazione di un privato, la Polizia Municipale ha effettuato un accertamento e gli organizzatori “per evitare problemi all’attività che ci aveva ospitati” hanno deciso di chiuderlo.

Pur dichiarando di “non voler polemizzare” l’associazione accusa l’amministrazione comunale di non aver voluto condividere il progetto. “Ad ottobre abbiamo proposto ufficialmente al Comune di allestire l’Ufficio Postale di Babbo Natale in un locale su una via, magari utilizzando uno dei tanti negozi vuoti e sfitti, e di affiancargli altre iniziative, come la [...]