CASTELLAMONTE. Avanza la dose e il sindaco si vaccina, per l’Asl è “un’ingenuità”

Non figurava tra le categorie per le quali la vaccinazione era effettivamente in corso ma, la mattina dello scorso 23 febbraio, all’ospedale di Castellamonte, era avanzata una dose. E così il sindaco Pasquale Mazza è stato vaccinato.

Una notizia che accende le polemiche sui social nel giorno in [...]





