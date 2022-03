CASTELLAMONTE. Vecchi servizi ripristinati, altri appena istituiti: l’offerta socio-assistenziale di Castellamonte si sta accrescendo. Lo ha annunciato il consigliere delegato Alessandro Musso nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quello del 24 febbraio.

Nelle Comunicazioni di fine seduta ha riferito che “da due settimane è finalmente di nuovo attivo lo spazio che veniva utilizzato dalla cooperativa sociale Andirivieni in Via Caneva, sopra la Biblioteca: c’è voluto del tempo ed è stata un po’ un’avventura ma ci siamo riusciti. Ci tengo per questo risultato a ringraziare l’Ufficio Tecnico – che è oberato di lavoro [...]



