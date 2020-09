CASTELLAMONTE. Attirava ragazze per farle prostituire, condannato a 15 anni

Quindici anni di reclusione: è la condanna pronunciata dal tribunale di Ivrea nei confronti di un 35enne italiano di Castellamonte processato per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’uomo, secondo l’accusa, contattò via internet, per mezzo di un profilo falso intestato a una donna, alcune ragazze con problemi in famiglia o alle prese con dipendenze, e approfittando della loro condizione di debolezza riuscì a convincerle a incontrare i clienti.

Le prestazioni erano pagate cento euro e, secondo la procura, alle giovani ne spettavano solo dieci. Alcune delle ragazze erano minorenni.

