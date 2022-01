CASTELLAMONTE. Sono diversi i comuni canavesani interessati dall’arrivo di fondi per lavori di difesa spondale e di pulizia degli alvei. Si tratti di opere previste dalla Legge Regionale N. 54, per le quali sono stati stanziati complessivamente 3 milioni di euro, suddivisi fra il 2022 ed il 2023 e riguardanti 104 interventi in tutto il territorio piemontese.

L’elenco dei lavori ammessi al finanziamento è stato approvato negli ultimi giorni del 2021 e, per quanto riguarda l’Alto Canavese, saranno Cuorgnè e Pont a beneficiare dei contributi. Cuorgnè otterrà 50mila euro per [...]



