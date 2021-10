CASTELLAMONTE – Lo dice il suo nome “Orto Sociale”: coltivato collettivamente e con prodotti destinati a chi versa in condizioni di bisogno. Esiste a Castellamonte così come in altri centri del Canavese ed è stato ricavato da un’area incolta ed abbandonata in Via Olivetti: dai rovi e dalle erbacce si è passati in breve tempo alle prode curate ed ai vialetti ben tenuti. Vi si coltivano ortaggi, piante officinali, piccoli frutti.

Prendendo alla lettera l’aggettivo “sociale” a Castellamonte c’è chi ha pensato di servirsi liberamente dei suoi prodotti: è successo [...]



