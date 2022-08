L’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Pasquale Mazza e dall’Assessore alla Cultura Claudio Bethaz, insieme al curatore Giuseppe Bertero, già responsabile delle precedenti mostre, con i ceramisti di Castellamonte e il Liceo Artistico “Felice Faccio”, hanno deliberato di dedicare la sessantunesima edizione della mostra della ceramica alla martoriata Ucraina ai suoi artisti e ai Cento Anni della Scuola d’Arte “Felice Faccio”, oggi Liceo Artistico, che dall’anno della sua fondazione nel 1922 ad oggi è sempre stato un luogo di alta formazione educativa e importante centro culturale per il territorio. Una serie articolata di eventi sarà attivata per ricordare al meglio questo importante appuntamento storico.

Per l’occasione verrà allestita una mostra del centenario presso il Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” a cura del Dirigente Scolastico e dei docenti che presenteranno opere storiche e recenti dell’attività didattica della sezione ceramica.

Fra le molte iniziative si torna a proporre il progetto “ritorno alla rotonda antonelliana” che nella passata edizione ha riscosso un grandissimo successo durante tutto il periodo dell’esposizione anche ben oltre il termine della mostra. In questo spazio suggestivo è prevista l’esposizione di grandi e medie opere realizzate dagli artisti di Castellamonte, di Faenza, della “Baia della Ceramica” (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure) e Pavia compresa. Un’occasione prestigiosa per gettare uno “sguardo” aggiornato sulla contemporaneità della scultura in ceramica.

Fra le arcate del Palazzo Antonelli, sede del Comune, saranno esposte le famose stufe di Castellamonte sia quelle della tradizione che quelle contemporanee di squisita fattura e sempre più famose nel mondo, presenti nelle case di famosi attori italiani e americani.

Nella Sala Consiliare del Comune sarà ospitata una mostra d’arte dedicata alla Romania con moderne sculture in ceramica di Nicolae Moldovan e le famose ceramiche nere di Marginea, per omaggiare i tanti cittadini rumeni presenti nella nostra comunità. In futuro lo stesso omaggio toccherà agli altri cittadini d’altra provenienza.

Un vero rammarico per questa edizione 2022 non poter utilizzare lo storico Palazzo Botton impegnato in un restauro conservativo che terminerà nel tardo autunno. Si spera che la prestigiosa e nobile sede torni presto ad ospitare la sua pregevole collezione d’arte e ad ospitare mostre temporanee.

Questo temporaneo impedimento ha sollecitato gli organizzatori ad attivare una complessa articolazione delle esposizioni gestite su diverse sedi in città e nella vicina Frazione Spineto.

Al piano terra del Centro Congressi Martinetti, sarà allestita la mostra delle opere selezionate per il concorso internazionale “Ceramics in Love 2022”, dedicato in particolare alla Ucraina dove sono presenti ben cinque artisti che fra indicibili difficoltà sono riusciti a far pervenire le loro sculture.

La mostra presenta un insieme di opere di grandissimo interesse estetico, 110 il numero delle opere provenienti dall’Italia e da 20 diverse nazioni del mondo.

Fin dalle sue origini il concorso si è posto l’obiettivo di accogliere e consentire ad un nutrito numero di artisti italiani e stranieri di potere mostrare la loro creatività sulla ribalta del prestigioso palcoscenico della Mostra di Castellamonte; di interpretare un’arte tanto antica quanto moderna e sempre attraente per la qualità delle sue forme, colori, dimensioni, tecnologie innovative e non per ultimo, di favorire un dialogo proficuo fra artisti di differenti culture.

Al secondo piano del Centro Congressi Piero Martinetti, sarà ospitata la Collezione permanente delle “ceramiche sonore”, ovvero i fischietti in terracotta provenienti da tutte le parti del mondo raccolti dal grande ceramista Mario Giani noto a tutti come CLIZIA e da lui donati alla città.

Nella stessa sede espositiva faranno bella mostra di sé le POP/OPERE in ceramica molto innovative nella forma e nella tecnica di due giovani artisti: Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino.

Sempre in materia di fischietti in terracotta, al primo piano del Martinetti, continua l’esposizione delle opere del recente concorso internazionale “Ceramiche Sonore”, inaugurata a maggio 2022.

Ai cento anni della scuola d’arte si aggiungono i duecento anni della Casa della Musica, per l’occasione gli allievi del corso di ceramica del Liceo Artistico presentano diversi strumenti musicali realizzati in terracotta smaltata maiolicata.

Sempre alla Casa della Musica sarà esposto un grande bassorilievo/altorilievo dello scultore Enrico CARMASSI proveniente dalla Fondazione San Paolo di Torino

Questa sessantunesima edizione vede l’importante presenza alla Fornace Pagliero 1814 di Spineto, frazione di Castellamonte, della mostra “KÉRAMOS”- Off Gallery – Gulliarte di Savona con otto artisti contemporanei della ceramica.

Al piano terra del Centro Congressi Martinetti, come buona consuetudine, il CNA propone le sue ceramiche da “indossare”.

Per questa 61aEdizione della Mostra, dedicata al Centenario della Scuola Felice Faccio, oggi Liceo Artistico, il manifesto è stato creato da Luca Chiartano. Si è voluto raffigurare un particolare di un grande altorilievo dello scultore Enrico Carmassi, insegnante e preside dal 1944 al 1967 della medesima scuola. Un particolare che ben rappresenta la lavorazione dell’argilla sia nella didattica scolastica, sia nelle botteghe che nelle industrie del settore in Castellamonte.

Durante la mostra saranno presenti tutte le realtà della produzione ceramica di Castellamonte, nota per le sue stufe, di antica tradizione ed elegante valore estetico, via via attualizzate da un moderno design di sapore contemporaneo, insieme con le numerose botteghe d’arte che portano avanti con tanta passione il fascino arcano dell’argilla quando incontra l’ardore dei forni e il fuoco della creatività. Le vicende dell’arte non sono soltanto quella delle grandi realizzazioni clamorose, dei nomi famosi, dei musei prestigiosi, ma anche quelle minute, fatte di lavoro onesto e impegno quotidiano nei laboratori, negli atelier e nelle botteghe artigiane, portavoce di cultura e tradizioni locali, senza dimenticare che sono una dimensione importante anche per l’economia e il sistema produttivo, in grado di stringere un forte legame con il territorio, sulle tracce della sua storia, della sua identità , ma soprattutto per la capacità di prevedere ulteriori sviluppi futuri.

Anche per l’edizione di quest’anno sono confermati i punti espositivi pubblici che da sempre accompagnano il percorso ufficiale della mostra: la Rotonda Antonelliana, le arcate del Palazzo Antonelli, il Centro Congressi Martinetti, la Casa della Musica, la storica Fornace Pagliero 1814 e quelli privati come luogo di confronto e di dialogo fra artisti e cultori dell’arte ceramica, quali il “Cantiere delle Arti”, la ditta “La Castellamonte”, le “Fornaci Museo Pagliero” e la ditta CIELLE, le “ Ceramiche Castellamonte” di Elisa Giampietro, le “ Ceramiche Camerlo”, il laboratorio “Ceramiche Grandinetti”.

Di grande rilievo l’apertura ai visitatori della casa di Miro Gianola valente pittore, scultore e ceramista della nostra città.

Due artisti ucraini dopo essere stati invitati a partecipare al concorso ceramics in love, Anya Stasenko e Slava Leontyev, scrivono: “Grazie amici, spero che la guerra finisca presto, saremo vivi, poi ci penseremo sicuramente! Finora siamo nel seminterrato, siamo stati ricoperti di missili e i russi stanno sparando” e poi ancora “Grazie! Siamo onorati della tua offerta. Abbiamo alcune opere, ma non c’è modo di inviarle alla mostra. La nostra città di Kharkov viene ora distrutta dai missili russi. La posta non funziona. Non puoi lasciare le case e i rifugi. I russi stanno colpendo case e rifugi, ma fuori è ancora più pericoloso”. (Conversazioni su Facebook del 28 febbraio e 01 marzo 2022 e oltre).

Nella Sala Consiliare del Comune, la Romania con le sculture dell’artista Nicolae Moldovan e le famose ceramiche nere di Marginea. Grazie alla collaborazione con il Consolato di Torino e l’Ambasciata italiana della Romania è possibile presentare un omaggio a questa nazione e ai suoi tanti cittadini presenti nella nostra città.

Al Centro Congressi Martinetti, che certo non può vantare il lignaggio del palazzo Botton, tramite invenzioni scenografiche ed allestimenti adatti sono presenti mostre molto importanti come quella delle opere del concorso internazionale “ceramics in love”, quelle del concorso “ceramiche sonore” e nella Collezione Clizia, esposizione permanente dei fischietti in terracotta, la mostra delle ceramiche Pop degli artisti Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino.

110 le opere esposte del concorso internazionale “ceramics in love” 2022 con artisti provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, 20 le nazioni presenti, dal lontano Giappone, alla Turchia, al Portogallo e soprattutto dalla Ucraina cui l’intera sessantunesima mostra è dedicata ed in particolare il concorso. Ben cinque gli artisti provenienti da questa martoriata terra d’Europa che con indicibili difficoltà sono riusciti a far giungere fino a noi la loro testimonianza artistica e del loro eroico coraggio determinato a resistere, capaci di lavorare nei sotterranei sotto le bombe del nemico, pur di poter continuare produrre opere d’arte nella grande speranza di un futuro di pace nella loro libera e indipendente patria.

Al secondo piano del Centro Congressi Piero Martinetti, la mostra permanente delle ceramiche sonore, la collezione dei fischietti” donati alla Città da Clizia, il grande ceramista Mario Giani. Una grande occasione per ammirare tanti piccoli capolavori dell’arte popolare e naif. Si tratta di circa 3000 pezzi di ceramiche sonore accuratamente catalogate provenienti da tutto il mondo.

In questa sede, tra le vetrine dei fischietti in terracotta, sarà presentata l’originalissima mostra “RELOAD” con opere Pop in ceramica sperimentale proposte anche con originali tecniche ceramiche dagli artisti Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino di Savona ed Albissola Marina, già da tempo proiettati nel mondo dell’arte italiana ed estera.

Alla Casa della Musica, Per celebrare i duecento anni dalla fondazione della Filarmonica di Castellamonte, una selezione di opere “musicali” realizzate dagli allievi della sezione ceramica del locale Liceo Artistico Statale “Felice Faccio”.

Sempre alla Casa della Musica sarà esposta dopo anni di oblio un pregevole pannello in altorilievo e di considerevoli dimensioni dello scultore Enrico Carmassi, insegnante e preside, dal 1944 al 1967, dell’allora Scuola d’arte, poi Istituto d’Arte Statale “Felice Faccio” di Castellamonte, di cui si celebra quest’anno il centenario.

Alla Fornace Pagliero 1814, Frazione Spineto a pochi chilometri dal centro di Castellamonte, la mostra “Kéramos off Gallery”, Gulliarte di Savona, a cura di Antonella Gulli, con noti artisti contemporanei della ceramica.

Sempre alla Fornace Pagliero la mostra personale dello scultore e ceramista Brenno Pesci “Uomini e Santi.”

Al piano terra del Centro Congressi Martinetti, come buona consuetudine, il CNA con le sue ceramiche da “indossare”.

Giuseppe Bertero

La Mostra della Ceramica è nata per far conoscere e mettere in risalto le realtà produttive artistiche ed artigianali di Castellamonte.

Perseguendo questo obiettivo anche in questa edizione, la numero 61, torneremo a valorizzare alcuni importanti spazi cittadini, come la Rotonda Antonelliana, nuovamente allestita con le opere dei nostri maestri ceramisti, e a far risaltare le nostre stufe, vero simbolo della nostra produzione.

A questo obiettivo si affianca però quello di far conoscere nel mondo il nome di Castellamonte come punto di riferimento, almeno piemontese, del mondo ceramico.

Il Concorso Internazionale “Ceramics In Love..”, giunto alla sua quarta edizione, risponde a questa esigenza, portando nel nostro Comune opere d’arte da tutto il mondo, con una qualità che, anno dopo anno, diventa sempre maggiore.

Per aumentare l’internazionalizzazione ed anche per omaggiare le comunità di stranieri presenti sul nostro territorio, l’Amministrazione ha espresso la volontà di ospitare ogni anno un “focus” su un paese straniero, iniziando dalla Romania, con le ceramiche nere di Marginea e le opere di Nicolae Moldovan, che saranno esposte nella Sala Consiliare di Palazzo Antonelli.

Abbiamo anche deciso di lasciare allestita le opere pervenuteci per il concorso primaverile di ceramiche sonore, che vanno ad incrementare la collezione donataci da Clizia, e che speriamo possa nel tempo replicare il successo del concorso “estivo”.

Non mancheranno inoltre gli scambi con gli altri Comuni dell’AiCC, soprattutto con quelli liguri della “Baia della Ceramica”, con numerosi artisti ospiti della nostra rassegna, e con la mostra Keramos allestita nei locali della Fornace Pagliero.

Ma l’omaggio sicuramente più importante è quello al nostro Liceo Artistico, per tutti i castellamontesi semplicemente “La Faccio”, che quest’anno festeggia i suoi primi 100 anni, da sempre centro nevralgico della formazione nel nostro Comune, che farà bella mostra di sé e delle tante storie racchiuse nelle sue mura, ma anche dei progetti in divenire.

Una Mostra tra passato, presente e futuro, che come sempre vuole far conoscere Castellamonte ospitando il mondo.

Claudio Bethaz

Assessore Comune di Castellamonte

