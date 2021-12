CASTELLAMONTE. Dopo cinque computer anche una stampante digitale 3D in dono dal Lions Alto Canavese e dal Rotary Cuorgnè e Canavese all’Istituto 25 Aprile-Faccio.

Sono le parole del Dirigente Scolastico Professor Daniele Vallino a spiegare il service, nato in piena pandemia quando il covid-19 oltre alle vite di tutti ha stravolto anche il mondo nella scuola. Per buona parte dell’anno scolastico 2020/21 gli unici studenti presenti in Istituto erano gli allievi diversamente abili ed i loro insegnanti. Non disponevano di uno spazio loro dedicato per lo svolgimento della didattica a distanza. [...]



