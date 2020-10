CASTELLAMONTE. Ai Tre Re riparte la stagione dei Lions

La sede sociale dei Tre Re di Castellamonte ha accolto come tradizione il Governatore distrettuale Giancarlo Somà per la visita di rito che si svolge fin dalla fondazione del Lions Club Alto Canavese nel mese di settembre, in concomitanza con la presentazione e l’avvio dell’attività del club.





