CASTELLAMONTE. Affidati i lavori per Palazzo Antonelli

Sono stati affidati i lavori per il “Restauro e Risanamento Conservativo di Palazzo Antonelli” consistente nella risistemazione delle facciate. L’importo stabilito come base per l’appalto era di 121.000 euro; quello con il quale la ditta vincitrice ha ottenuto l’aggiudicazione è di Euro 103.017,26 + I.V.A.