CASTELLAMONTE. «Se n’è andato non solo un commerciante storico della nostra città, ma soprattutto una persona per bene, un alpino, un signore, un cittadino che si è dato sempre sempre da fare per il bene della comunità».

Sono queste le parole del sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, pronunciate per descrivere la dipartita di Silvano Ruffinatti, morto il 26 luglio a 73 anni a causa di una malattia coronarica.