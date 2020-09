CASTELLAMONTE. Abbiamo tanta voglia di fare: dobbiamo finire il lavoro iniziato

Pasquale Mazza, sindaco dimissionario e uscente di Castellamonte, è il candidato a sindaco della lista “SìAmo Castellamonte”.

Perché hai deciso di ricandidarti?

In realtà lo abbiamo deciso in gruppo valutando tutti gli aspetti del caso. Era la giusta risposta ad una fine legislatura che aveva creato molti scontenti. Sono stato costretto ad interrompere il percorso durante il quale avevo operato con onestà e disponibilità. Volevo fortemente portare a termine il mio mandato per dimostrare a tutti che la strada intrapresa era quella giusta, portando a termine un’idea di città che abbiamo nuovamente riportato nel programma elettorale.

Ti consideri soddisfatto del tuo operato come sindaco?

Diciamo che il mio metro di giudizio sono le tante manifestazioni di affetto ricevute. Era stato fatto un ottimo lavoro sul piano finanziario che avrebbe portato nei prossimi mesi ad una serie di risultati importanti.

Cosa differenzia la lista attuale rispetto a quella precedente?

L’affidabilità e l’entusiasmo innanzitutto, è un gruppo che si è messo a disposizione di un progetto ampio senza ambizioni personali. E poi tante nuove idee, la freschezza e l’età dei candidati sarà sicuramente un vantaggio importante che noi potremmo far valere rispetto agli avversari che continuano a riproporre sempre i soliti nomi.

In quale area politica si colloca la tua lista?

Come abbiamo scritto sul pieghevole la lista è civica e si rifà all’osservazione dei dettami costituzionali. Non è un mistero che alcuni candidati si riconoscono nel centro sinistra ma oggi contano solo le idee per la città e lo spirito di servizio che noi abbiamo sempre messo al primo posto.

Qual è stato il ruolo dei partiti nella scelta del programma e dei candidati?

I candidati sono stati scelti in base alle competenze, il manuale Cencelli lo lasciamo ad altri, abbiamo cercato le persone sulla base delle loro capacità, sia professionali che amministrative. Il programma è frutto di confronto tra tutti i componenti del gruppo, tenendo conto delle esigenze particolari della città ma anche del territorio (commercio, turismo, lavoro) piuttosto che delle esigenze globali che andranno ad incidere sul futuro dei nostri figli, parlo in particolare della cosiddetta svolta green.

Quali sono i principali obiettivi che vi ponete?

L’obiettivo a breve è chiaramente vincere la competizione elettorale, e di conseguenza riuscire ad amministrare Castellamonte portando avanti tutti i punti presenti nel nostro programma. Siamo un gruppo molto attento ai moltissimi temi amministrativi e ognuno ha portato il suo contributo. Vogliamo una Castellamonte del 2025 profondamente migliore.

Pensi che sia più difficile gestire un piccolo Comune, una cittadina come Castellamonte o una grande città? E perché?

Credo che amministrare oggi sia complicato a qualsiasi livello, in particolare nei comuni. Ho la convinzione, e su questo credo valga la pena fare una battaglia, che oggi siano più tutelati i comuni piccoli e con difficoltà di posizionamento geografico (per esempio i comuni di montagna) e su questo concordo ed i grandi che fanno il bello e cattivo tempo perché appetibili dal punto di vista elettorale. I comuni medi come Castellamonte sono un po’ dimenticati…ecco riprendere, tutti assieme, la centralità della scena amministrativa sarebbe una bella sfida. Noi ci siamo.

C’è un Sindaco italiano o canavesano che rappresenta per te un modello al quale ispirarti?

Nessuno in particolare, ce ne sono tanti che tutti i giorni lavorano per il bene dei loro concittadini, senza andare lontano sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali dei nostri comuni del Canavese.

Quali, sono a tuo parere, i problemi principali di Castellamonte e come intendete risolverli?

Le principali criticità di Castellamonte sono legate al suo territorio, con 8 frazioni, 5 cimiteri, 5 scuole, cento chilometri di strade, spesso in collina, con frane, ponti e fossati da mantenere e pulire. Il lavoro fatto in questi anni con la messa in servizio di 4 cantonieri fissi + 6 temporanei e a costo zero, ha già in parte risolto alcune criticità ma resta comunque ancora tantissimo lavoro da fare anche sulla comunicazione web e sui servizi per le frazioni per evitarne lo spopolamento. I problemi sono inoltre legati ad un’idea di città che non è cambiata negli ultimi vent’anni, dal punto di vista dell’edilizia abbiamo diversi stabili che vogliamo recuperare, per creare nuovi spazi pubblici di socialità, a disposizione delle tante associazioni che operano nel nostro Comune.

Quali sono i punti chiave del vostro programma?

I punti chiave del nostro programma sono 9: ristrutturazione del vecchio ospedale e del centro anziani per creare nuovi spazi per le associazioni ed un centro di aggregazione per giovani ed anziani, svolta green sugli edifici pubblici e privati, Museo della Ceramica come perno di eventi distribuiti su tutti i 12 mesi dell’anno, attenzione a fare rete con altri comuni per poter offrire ai cittadini i migliori servizi intercomunali (acqua, rifiuti, sanità, servizi sociali e trasporti), continuare a lavorare nelle frazioni con i Consigli di Frazione per avere sempre la situazione corretta, chiudere al più presto, senza ulteriori ampliamenti, la discarica di Vespia, e poi attenzione all’edilizia scolastica, al commercio ed alla sanità con interventi che sono già stati spiegati in altri punti.

Castellamonte è conosciuta per le sue ceramiche. Quali sono i vostri progetti a questo riguardo?

La Ceramica è “IL” tema che distingue Castellamonte. Per svilupparlo è necessario raccogliere le migliori competenze nella tanto attesa “Fondazioni della Ceramica”, che deve sì essere a guida dell’Amministrazione, ma che deve saper raccogliere tutti i punti di vista legati alla lavorazione della terra, dall’artigianato all’indotto legato alle stufe, dall’architettura alla formazione dei giovani, dall’arte alla tradizione legata alla terra rossa.

L’Amministrazione da me guidata ha ottenuto importanti investimenti per la realizzazione del Museo della Ceramica a Palazzo Botton, uno spazio che immaginiamo dinamico, che possa mettere in evidenza sia la storia che le eccellenze contemporanee di Castellamonte.

Vogliamo ripensare le numerose installazioni all’aperto per creare dei percorsi turistici, un vero e proprio Museo all’aperto che sia complementare alle opere presenti negli spazi chiusi. La Mostra della Ceramica, che negli ultimi anni, con la formula del concorso internazionale, ha portato nella nostra città artisti da tutto il mondo, deve essere affiancata da eventi che valorizzino l’artigianato e le molte altre declinazioni della ceramica, uno su tutti quello enogastronomico. Abbiamo pensato alla “Sagra della Tofeja” come evento di piazza, per valorizzare le tipicità castellamontesi negli ambiti della terra rossa e della tradizione culinaria.

Continueremo inoltre la collaborazione con l’AiCC, l’Associazione Italiana delle Città della Ceramica, per fare rete tra comuni e far crescere il brand ceramica anche a livello nazionale.

Rispetto alle liste avversarie cosa credi che la vostra offra in più?

Senza falsa modestia noi possiamo offrire competenza, presenza e affidabilità. L’impressione è che le altre liste siano sorte più per astio personale che come alternativa alla nostra. Noi abbiamo lasciato il Comune con un bilancio finalmente risanato, che in passato è stato bottino da spolpare e da dividere tra gli amici. E’ bene che questo i cittadini lo ricordino sempre. Sicuramente non offriremo bottiglie di vino o grigliate, ma idee e progetti per il futuro. Noi crediamo nell’intelligenza dei cittadini, non nella mercificazione della politica.

Aggiungo che queste scellerate elezioni, che si svolgeranno in un periodo di crisi sanitaria ed economica, e che per le tempistiche brevi saranno precedute da una campagna elettorale poco approfondita, non le abbiamo certo volute noi, ma chi ha deciso di far terminare anzitempo la passata legislatura e che ora si ritrova supporter di altre liste.

Quale sarà il vostro primo intervento?

Il primo intervento sarà l’apertura di uno sportello per aiutare le persone in difficoltà a poter utilizzare i servizi pubblici, che siano del Comune o della Sanità, anche attraverso un servizio di comunicazione tra Comune e cittadini più agile e veloce e poi un aiuto concreto ai commercianti con l’attuazione di una piattaforma di e-commerce locale.

Vuoi fare un appello al voto?

Votate la lista n.2 … SìAmo Castellamonte Mazza Sindaco. Siamo onesti, disponibili, competenti e pieni di voglia di fare.

