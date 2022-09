Il 28 settembre, presso l’“Unione Industriali” di Torino, si svolgerà la cerimonia di premiazione del “Duke of Edinburgh’s International Award” organizzato dal “Rachel’s Learning Centre” di Castagneto Po, che è l’unico Independent Award Centre in Italia.

Il “Duke of Edinburgh’s International Award” è il premio giovanile più prezioso al mondo, un progetto rivolto ai ragazzi fra i 14 e i 25 anni, che permette loro di dimostrare le proprie capacità e di sviluppare le abilità e le attitudini di cui hanno bisogno per diventare adulti più completi, sicuri e determinati, ma anche umili e con i piedi per terra. Tutte qualità da cui sono attratti i college, le università e i datori di lavoro.

Il progetto è suddiviso in categorie: bronzo, argento e oro, in base alla sua durata, infatti possono essere sei mesi, un anno oppure un anno e mezzo; e la suddivisione cambia anche in base alla difficoltà delle prove da superare. Si lavora a piccoli gruppi con ragazzi di diverse nazionalità e gli ambiti su cui focalizza il “Duke of Edinburgh’s International Award” sono tre: volontariato, sport e skill (abilità). Il tutto si conclude con una vera e propria prova di sopravvivenza durante la quale i partecipanti dovranno dimostrare di sapersi integrare, organizzare, di essere responsabili, di saper gestire il budget per il cibo, di pianificare il percorso, di riuscire a lavorare in gruppo e di essere forti, indipendenti e resistenti. Chi supera la prova dell’oro avrà l’onore di andare a incontrare la Regina d’Inghilterra, a Buckingham Palace, e ricevere la medaglia dalle sue mani.

I ragazzi che hanno partecipato al progetto verranno premiati dal Commendator Paolo Bassetti e sarà un momento di grande emozione per tutti. “Siamo fieri dei nostri ragazzi e ci auguriamo che i presenti si renderanno conto del valore dei partecipanti e delle capacità che hanno acquisito attraverso questo percorso” afferma soddisfatta Rachel Brooks, la titolare del “Rachel’s Learning Centre”.

