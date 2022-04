CASTAGNETO PO. Un bus Gtt della linea Chivasso Torino, fermo alla palina lungo la Statale n. 590 della Valle Cerrina all’altezza di Castagneto Po, dopo la pizzeria l’Assedio, per far scendere una trentina di studenti, è stato tamponato da un Fiat Doblò della Croce Rossa di Gassino Torinese guidato da una cinquantenne.

A bordo dell’autobus, tra gli altri passeggeri, anche una ragazza di 24 anni di origine marocchina, al quarto mese di gravidanza. La donna è stata portata per precauzione in ospedale a Chivasso per una visita di controllo.

La ricostruzione del sinistro è al vaglio [...]