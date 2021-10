Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Castagnata in bici.

Ogni stagione è vero, possiede un proprio fascino come i mesi dell’anno. Ottobre è tempo di castagnata, il mese che più rappresenta l’autunno, la parte più bella s’intende! In questo mese le foglie degli alberi si tingono di rosso e maturano i frutti del bosco, dai funghi alle castagne. Che stupendo l’autunno, il tempo in cui le foglie lasciano i rami e si disperdono, in una mutazione di colori che ogni anno la natura ci regala salutandoci con uno smagliante di sfumature di colori. Le giornate sono fresche ma ancora miti, il soffio caldo dell’estate stempera il clima autunnale. Brava la Pro Loco di Favria nell’organizzare un mix di gita in bicicletta e castagnata, domenica 17 ottobre c.a. partenza alle ore 14 a Favria, piazza della Repubblica, davanti al palazzo municipale, per visitare in allegria con la bicicletta, su strade parzialmente sterrate nel limitrofo comune di Oglianico il maglio Gaddò. Un’antica fucina con maglio a testa d’asino azionato da ruota idraulica. Questa lavorazione avviene all’interno di un laboratorio che ha mantenuto inalterate le caratteristiche dell’originaria fucina iniziata il 20 maggio del 1897 sfruttando come forza motrice l’acqua della roggia di Favria come da delibera del 26 settembre 1897 da parte del Consiglio Comunale di Favria. Poi il percorso prosegue con la visita al maneggio Ferrando in Favria, dosi si potranno ammirare degli animali leggiadri, regali e intelligenti, i cavalli. L’arrivo in piazza della Repubblica è previsto per le ore 16,00. La Pro Loco distribuirà ai partecipanti un sacchetto di castagne e uno di frittelle di mele, quota iscrizione è di euro 10,00 per i soci ed euro 12,00 per i non soci, gratis per i bambino sotto i 12 anni. Sempre in piazza delle Repubblica LA Pro Loco dalle ore 11,00 alle ore 18,00 distribuzione di castagne, frittelle di mele e vin brulè e…. per i bambini il divertimento del pozzo dei desideri. Evviva la castagnata della Pro loco di Favria con sua maestà la castagna, rotonda e marroncina, è dei boschi la regina, nel mangiarla caldarrosta è una cuccagna evviva la castagna. Appuntamento a Favria, domenica 17 ottobre per gustare le prelibate castagne, riscoprire la storia locale e golose frittelle di mele, ricordatevi che mangiare una mela è uno dei gesti più rilassati che conosca, io mangio mele da sempre dovunque e benche sia un gesto decisamente familiare alla maggioranza delle persone, gustare una frittella di mela è una meraviglia dei sensi.

Per informazioni e prenotare cell. 3457248477 oppure al cell. 3280284178

Favria, 12.10.2021 Giorgio Cortese

